Gold handelt weiter im Bereich rund um die Marke von 1.730 Dollar. Doch wenn es nach Joe Foster, Portfoliomanager von VanEck, geht, dann steht dem Goldpreis in den kommenden Wochen noch reichlich Gegenwind ins Haus. Er stuft Gold kurzfristig ab und sieht den Goldpreis bis in den Bereich von 1.600 Dollar fallen, bevor er wieder deutlich anziehen soll. Die enttäuschende Entwicklung von Gold seit November führt Foster auf den Impfstoff und das Konjunkturprogramm in den USA zurück.Langfristig bleibe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...