Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 16.03.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 659 internationalen Medien
Wie prophezeit: Neue Rallye losgetreten? Erneut große Kurschance...
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2PYUZ ISIN: CA3613331071 Ticker-Symbol: G31 
Frankfurt
16.03.21
09:31 Uhr
0,214 Euro
+0,042
+24,42 %
Branche
Chemie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
G6 MATERIALS CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
G6 MATERIALS CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,2040,21409:31
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
G6 MATERIALS
G6 MATERIALS CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
G6 MATERIALS CORP0,214+24,42 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.