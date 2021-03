DJ MÄRKTE ASIEN/Rundum Gewinne - US-Vorgaben stützen Technologiewerte

HONGKONG/TOKIO (Dow Jones)--Getrieben von Indexrekorden an der Wall Street haben sich die Börsenplätze in Ostasien und Australien am Dienstag freundlich gezeigt. Die Renditen der US-Anleihen gaben zuletzt leicht nach, was für Aufschläge besonders im Technologiesektor sorgte. Zuletzt hatte der Sektor unter den gestiegenen Marktzinsen gelitten. Daneben waren in den USA auch Konsumwerte gesucht, als Hauptprofiteure des fast zwei Billionen schweren Pakets der Regierung zur Stimulierung der Wirtschaft.

In Japan (+0,5%) folgten die Teilnehmer den US-Vorgaben und kauften insbesondere Halbleiterwerte, während Energie- und Pharmawerte auf den Verkaufslisten standen. Ermutigt hätten sich die Anleger auch von der nachlassenden Dynamik der Covid-Pandemie gezeigt, die weitere Lockerungen im Wirtschaftsleben ermöglichen dürfte, hieß es.

Die Aktien des Biotechnologieunternehmens Euglena sprangen mit der Entwicklung eines Biokraftstoffs um 26 Prozent nach oben. Euglena hat ihn aus Mikroalgen gewonnen und will ihn für Flugzeuge bereits im laufenden Jahr liefern.

In Hongkong (+0,6% im Späthandel) warnten die Experten von KGI Securities, dass die Aufwärtsdynamik begrenzt sein dürfte und verwiesen auf die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch, die viele Anleger im Vorfeld an der Seitenlinie belasse. China Mobile (+2,2%) profitierten laut Händlern von der Spekulation auf ein privilegiertes Listing als A-Aktie, die auch in Schanghai in Renminbi gehandelt werden kann.

Xiaomi schnellen hoch

Gesucht waren zudem Xiaomi (+7,4%). Die Analysten der Citigroup sind von dem Unternehmen überzeugt und haben die Aktie auf "Kaufen" von "Verkaufen" erhöht. Vor allem die hohen Marktanteilsgewinne gefallen den Analysten. Das Unternehmen profitiere von den Problemen des Konkurrenten Huawei mit den USA und von seiner internetaffinen Verkaufsstrategie.

In Festlandchina (+0,8%) sprachen Teilnehmer von einer Erholungsbewegung nach den kräftigen Verlusten seit Mitte des vergangenen Monats.

Die Gewinne in Südkorea (+0,7%) wurden von Aktien der Branchen Reise und Freizeit und Elektronik verursacht. Samsung Electronics stiegen um 0,7 Prozent, nachdem der Konzern einen 5G-Netzwerk-Vertrag in Kanada abgeschlossen hat.

Am australischen Markt (+0,8 Prozent) stiegen alle Sektoren mit Ausnahme der Energie- und Rohstoffwerte. Wie an der Wall Street entdeckten Teilnehmer wieder die Technologiewerte und schickten Afterpay, Xero und Nearmap um 3 bis 5 Prozent nach oben.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.827,10 +0,80% +3,64% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.921,09 +0,52% +8,46% 07:00 Kospi (Seoul) 3.067,17 +0,70% +6,74% 07:00 Schanghai-Comp. 3.424,65 +0,78% -0,76% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.008,54 +0,61% +5,77% 09:00 Taiex (Taiwan) 16.313,16 +0,39% +10,73% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.110,34 +0,14% +9,22% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.620,17 -0,05% -0,39% 10:00 BSE (Mumbai) 50.678,05 +0,56% +5,87% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:11 % YTD EUR/USD 1,1921 -0,0% 1,1925 1,1930 -2,4% EUR/JPY 130,13 -0,0% 130,16 130,35 +3,2% EUR/GBP 0,8615 +0,4% 0,8581 0,8573 -3,5% GBP/USD 1,3834 -0,4% 1,3896 1,3917 +1,2% USD/JPY 109,17 +0,0% 109,15 109,26 +5,7% USD/KRW 1130,97 -0,1% 1132,40 1136,50 +4,2% USD/CNY 6,5012 +0,0% 6,5001 6,5049 -0,4% USD/CNH 6,4994 +0,0% 6,4982 6,5093 -0,1% USD/HKD 7,7655 +0,0% 7,7652 7,7643 +0,2% AUD/USD 0,7739 -0,1% 0,7745 0,7731 +0,5% NZD/USD 0,7190 -0,2% 0,7201 0,7193 +0,1% Bitcoin BTC/USD 55.365,00 -1,4% 56.164,50 58.081,75 +90,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,69 65,39 -1,1% -0,70 +32,9% Brent/ICE 68,11 68,88 -1,1% -0,77 +31,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.728,74 1.730,74 -0,1% -2,00 -8,9% Silber (Spot) 26,09 26,22 -0,5% -0,13 -1,1% Platin (Spot) 1.217,90 1.215,35 +0,2% +2,55 +13,8% Kupfer-Future 4,11 4,15 -0,9% -0,04 +16,6% ===

