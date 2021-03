Der Auftragsfertiger IDT Biologika will am Standort Dessau den Covid-19-Impfstoff von Johnson & Johnson abfüllen und verpacken. Für das vierte in der EU zugelassene Vakzin stellt das Unternehmen kurzfristig den Produktionsplan um. So sollen für das Mittel in Dessau trotz eigentlich ausgelasteter Produktion "ab sofort" Kapazitäten zum Einsatz kommen, die bislang für den Dengue-Impfstoffkandidaten TAK-003 des japanischen Pharmakonzerns Takeda reserviert waren. Nach drei Monaten kehrt man dann wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...