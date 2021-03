Im freundlichen Marktumfeld kann der Turbinenbauer Nordex am Dienstag wieder Fahrt aufnehmen. Knapp 20 Prozent hat die Aktie seit dem jüngsten Korrekturtief damit bereits zugelegt. Schwung verleiht nun wieder einmal ein neuer Auftrag, der in diesem Fall aus Italien kommt.Nordex liefert zehn Turbinen des Typs N131/3600 für einen 35-Megawatt-Windpark in Süditalien. Namen wurden auf Kundenwunsch nicht bekannt gegeben. Der Auftrag umfasst allerdings zudem einen Service-Vertrag über zunächst zwei Jahre.

Den vollständigen Artikel lesen ...