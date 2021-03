Der bayerische Spezialchemiekonzern Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881) will für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende von 2,00 Euro je Aktie vorschlagen, wie der MDAX-Konzern am Dienstag mitteilte. Damit wird die Dividende im Vergleich zum Vorjahr (0,50 Euro) um 300 Prozent erhöht. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 109,50 Euro bei 1,83 Prozent. Die virtuelle Hauptversammlung soll am 12. Mai ...

