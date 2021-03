Siltronic-Aktie: Aktuelle Einschätzung

Siltronic-Aktie - was tun, sprach Zeus? Bekanntlich hat bei Siltronic inzwischen ein Unternehmen aus Taiwan das Sagen, die GlobalWafers Co., Ltd. (kurz "GlobalWafers").Vorstand und Aufsichtsrat von Siltronic hatten es begrüßt, dass es eine Zusammenschlussvereinbarung mit GlobalWafers gibt. "Business Combination Agreement" oder kurz "BCA" heißt das auf altdeutsch.Siltronic-Großaktionär Wacker Chemie war offenbar ganz froh über das Angebot von GlobalWafers. Jedenfalls gehe ich mal stark davon aus, dass Wacker Chemie für die 30,8% von Siltronic, die sie halten, das Angebot von GlobalWafers annehmen wird.Dieses Angebot lag einige Zeit auf dem Tisch:125 Euro in Cash je Siltronic Aktie, was später auf 145 Euro je Siltronic-Aktie erhöht wurde. Außerdem sollen die Siltronic-Aktionäre eine Dividende von vorgeschlagenen 2 Euro je Aktie ...

