16.03.2021 - Eine hohe Nachfrage zum Jahresende sicherte der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554) trotz Corona einen relativ hohen Auftragseingang, annähernd so hoch wie im Rekordjahr 2019. Und nach einem RWE Renewables Auftrag über 33 MW in Frankreich vor wenigen Tagen (11.03.2021) folgt heute ein Auftrag aus Italien: 35 MW für süditalienischen Windpark Nordex hat einen weiteren Auftrag aus Italien erhalten. Und die Nordex Group liefert zehn Turbinen des Typs N131/3600, die für einen 35-MW-Windpark in der Region Basilicata in Süditalien bestimmt sind. Zudem umfasst der Auftrag einen Service-Vertrag ...

