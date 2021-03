Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh wenig verändert zum US-Dollar präsentiert. Er handelte gegen neun Uhr mit 1,1922 Dollar, nachdem er am Vorabend noch bei 1,1929 Dollar tendiert hatte."Zwar wird die Fed in dieser Woche alles daransetzen, eine frühzeitige Ausstiegsdiskussion zu vermeiden und eine fortgesetzt lockere Geldpolitik signalisieren", kommentierten die Analysten der Helaba mit Hinblick ...

Den vollständigen Artikel lesen ...