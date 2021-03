Das Währungspaar EURUSD konnte in der vergangenen Woche zu einer kleinen Erholung ansetzen. Die dabei gebildete bärische Flagge wird nun zum entscheidenden Richtungsgeber. Für zusätzliche Spannung dürfte die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch sorgen. Hier heißt es nun: Genau hinschauen und an den richtigen Stellen positionieren. Welche Stellen aktuell relevant sind, erfahren Sie im aktuellen Beitrag und der LIVE-Besprechung mit Tickmill-Analyst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...