MorphoSys: Anleger in Aufruhr

Die Aktie der MorphoSys AG (WKN: 663200 / ISIN: DE0006632003) verzeichnete in den vergangenen Monaten eine Berg-und-Tal-Fahrt. Nachdem die Notierungen im März 2020 im Zuge des Corona-Crashs auf 65 Euro zurückgeschlagen wurden, legte der Kurs bis zum Juli vergangenen Jahres zunächst auf 125 Euro zu.

Doch im Anschluss ging die Aktie erneut in den Sinkflug über und brach bis Mitte März auf zeitweise unter 73 Euro ein, wobei zuletzt die neuesten Geschäftszahlen zum jüngsten Kursrutsch mitbeitrugen. Während das Biotech-Unternehmen mit starken Zahlen für 2020 aufwarten konnte, fiel der Ausblick für 2021 verhalten aus, was bei der Aktie am Dienstagvormittag für einen Kurseinbruch von zwischenzeitlich über 13 Prozent sorgte.

Starke Zahlen für 2020

Wie MorphoSys am Montagabend bekanntgab, stieg der Umsatz von 2019 auf 2020 von 71,8 Mio. Euro auf 327,7 Mio. Euro. Unter dem Strich wurde im vergangenen Jahr ein Gewinn von 97,9 Mio. Euro erzielt, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 103,0 Mio. Euro zu Buche stand. Laut dem CEO Jean-Paul Kress hat MorphoSys trotz der Herausforderungen durch die globale Pandemie eines der erfolgreichsten Jahre als Unternehmen verzeichnet.

