Tesla-Calls mit 85%-Chance bei Erreichen des Kursziels

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse befindet sich die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014) nach wie vor in einem Aufwärtstrend. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Tesla-Aktie markierte am 25. Januar 2020 ihr aktuelles Allzeithoch bei 900,40 USD. Anschließend geriet die Aktie deutlich unter Druck und fiel am 05. März 2020 auf das log. 61,8% Retracement der Aufwärtsbewegung ab 13. November 2020 bei 546,74 USD zurück. Dort fing sich der Wert wieder und erholte sich an den EMA 50 bei aktuell 717,04 USD. An diesem EMA hängt die Aktie seit einigen Tagen fest. Trotz der deutlichen Verluste ab Ende Januar blieben die übergeordneten Aufwärtstrends intakt.

Ausblick: Die Tesla-Aktie könnte in den nächsten Tagen zu einer weiteren Rally ansetzen. Dafür muss sie aber zunächst den EMA 50 überwinden. Gelingt dieser Ausbruch, dann wäre ein Anstieg in Richtung 780,10 USD und vielleicht sogar an das Allzeithoch möglich. Sollte der Wert allerdings unter 666,14 USD und damit unter das Tief vom Freitag abfallen, dann würden Abgaben in Richtung 620,09 USD oder sogar 546,74 USD drohen."

Gelingt der Tesla-Aktie, die derzeit mit 706 USD noch unterhalb des EMA 50 notiert, der Ausbruch über die Marke von 717 USD, um danach auf 780 USD zuzulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call mit Basispreis bei 650 USD

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Tesla-Aktie mit Basispreis bei 650 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PF7QAJ7, Bewertungstag 21.5.21, wurde beim Tesla-Kurs von 706 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,192 USD mit 9,92 - 10,00 Euro gehandelt.

Kann die Tesla-Aktie innerhalb der nächsten zwei Wochen auf 780 USD zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 13,62 Euro (+36 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 646,545 USD

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Tesla-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 646,545 USD, BV 0,01, ISIN: DE000UE7LJ95, wurde beim Tesla-Kurs von 706 USD mit 0,59 - 0,60 Euro quotiert.

Beim Tesla-Aktienkurs von 780 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - bei 1,11 Euro (+85 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Tesla-Aktien oder von Hebelprodukten auf Tesla-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de