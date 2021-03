Grünwald/Shenzhen (ots) - Das Garagentor automatisch öffnen und schließen, wenn sich das Auto dem Zuhause nähert - oder auch aus der Ferne kurz die Garage öffnen, um dort Pakete abstellen zu lassen: All das ist mit dem smarten Garagentoröffner von Meross (https://www.fiuweb.de/meross-garagentoroeffner) möglich, der jetzt erstmals für 33,99 Euro frei Haus zu haben ist.Der "Meross Garagentoröffner" wird über WLAN mit dem Heimnetzwerk verbunden und kann wahlweise über die App, per Apple Homekit, Alexa, Google Home oder Samsung Smart Things gesteuert werden. Dabei merkt der smarte Helfer, wenn sich der Besitzer mit seinem Auto nähert - das Tor öffnet und schließt dann automatisch. Erstmals seit der Einführung auf dem deutschen Markt ist der Öffner jetzt für weniger als 33,99 Euro frei Haus zu haben.Dazu muss auf der Amazon-Produktseite (https://www.fiuweb.de/meross-garagentoroeffner) zunächst der Produktvorteil aktiviert und danach der Gutschein-Code MSG100HK11 (gültig bis 04.04.2021) eingegeben werden - durch die Kombination der beiden Vorteile wird der Endpreis von 33,99 Euro erreicht.Auf einen Blick:- Gutschein-Code: MSG100HK11 (gültig bis 04.04.2021)- WLAN-Garagentoröffner für 33,99 Euro- Steuerbar per Siri, Alexa, Google Home und anderen- Kein Hub benötigt- Via Bluetooth Garage automatisch öffnen und schließenPressematerial:- Produktlink Meross Garagentoröffner (https://www.fiuweb.de/meross-garagentoroeffner)- Pressemitteilung Garagentoröffner (https://www.fiuweb.de/meross-garagentoroeffner-pressemitteilung) (PDF, 0,3 MByte, März 2021)- Pressemappe Meross Garagentoröffner (https://www.fiuweb.de/meross-garage-pressemappe) (ZIP, 24 MByte, März 2021)Pressekontakt:Andreas Mauer+49 89 / 12 41 47 93meross@fiuweb.deOriginal-Content von: Meross, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154196/4864954