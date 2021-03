DJ Deutschland erreicht 2020 seine Klimaziele wegen der Corona-Pandemie

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland hat im vergangenen Jahr seine Klimaschutzziele vor allem dank des Corona-Lockdowns übertroffen. Die Treibhausgasemissionen sanken in Deutschland im Vergleich zum Jahr 1990 um insgesamt 40,8 Prozent und damit stärker als der anvisierte Rückgang von 40 Prozent, erklärten das Bundesumweltministerium und das Umweltbundesamt in einer gemeinsamen Presseerklärung. Die Emissionen sanken 2020 mit rund 70 Millionen Tonnen um 8,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Minderung im Jahr 2020 war damit der größte jährliche Rückgang seit dem Jahr der deutschen Einheit 1990.

"Mit der Klimabilanz 2020 macht Deutschland schon im dritten Jahr in Folge Fortschritte beim Klimaschutz. Natürlich machen sich in diesem besonderen Jahr auch Pandemie-Effekte bemerkbar, besonders im Verkehrssektor", erklärte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). Aber es hätten sich auch strukturelle Veränderungen gezeigt beim Umbau der deutschen Volkswirtschaft in Richtung Klimaneutralität.

Laut dem Präsidenten des Bundesumweltamts, Dirk Messner, beginnen die klimapolitischen Instrumente zu wirken, insbesondere der Ausbau erneuerbarer Energien und die CO2-Bepreisung. "Doch ohne die Corona-Lockdowns mit den Einschränkungen bei Produktion und Mobilität hätte Deutschland sein Klimaziel für 2020 verfehlt. Das bedeutet, dass die Emissionen wieder steigen werden, wenn die Wirtschaft anspringt", warnte Messner.

Schulze betonte, dass das Erreichen des Klimaziels 2020 sei für Deutschland kein Grund zum Ausruhen. "Das höhere EU-Klimaziel wird auch Deutschland mehr abverlangen. Darum sollte die Bundesregierung jetzt schon das geplante Ausbautempo für Wind- und Sonnenstrom in diesem Jahrzehnt verdoppeln", so Schulze.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2021 05:16 ET (09:16 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.