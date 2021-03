Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Aufschlägen in den Handel gestartet, nachdem die US-Börsen am Vorabend höher geschlossen hatten und somit positive Vorgaben lieferten. Der ATX tendierte kurz nach zehn Uhr um 0,58 Prozent höher bei 3.183,46 Zählern. Der ATX Prime stieg um 0,58 Prozent auf 1.615,97 Punkte.Die Aufschläge an der Wall Street blieben die Folge eines Optimismus, welcher von der Verabschiedung ...

