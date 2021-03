Für VW war der "Power Day" das erste Event, das wie eine Art Produktpräsentation a la Apple oder Tesla via Live-Stream im Internet übertragen wurde. Dabei konnte VW bei Analysten und Anlegern einige Pluspunkte sammeln.Volkswagen platzierte bei seinem Batteriepartner Northvolt einen Auftrag zur Lieferung von Batterien im Volumen von über 14 Milliarden US-Dollar (11,7 Milliarden Euro) über die kommenden zehn Jahre.Darüber hinaus kündigte VW an, in Europa bis 2030 mit Partnern sechs "Gigafabriken" ...

