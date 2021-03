Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der ITRAXX Senior Financials pendelte zu Wochenbeginn erneut um die 55er Marke, so die Analysten der Helaba.Insofern sei die Richtungsentscheidung nochmals vertagt worden. Einmal mehr sei in diesem Zusammenhang zu betonen, dass sich die Zone von 54-56 in der Vergangenheit als sehr robuste Unterstützung herauskristallisiert habe. Weiterhin seien auch mögliche Belastungen durch Kreditausfälle bei den Banken ein Thema. Die BaFin habe zuletzt auf derartige Risiken verwiesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...