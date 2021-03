Der deutsche Nutzfahrzeug-Umrüster Framo will noch in diesem Jahr einen Elektro-Truck mit Wasserstoffantrieb vorstellen. Der Prototyp ist ein 26-Tonner, dessen Grundaufbau mit modularen Erweiterungen an zahlreiche Nischenbranchen angepasst werden kann. Mit dem Wasserstoff-Lkw will Framo im Güterfernverkehr punkten. E-Nutzfahrzeuge für die Kurz- und Mittelstrecken hat das Unternehmen bereits vorgestellt ...

