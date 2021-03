An der deutschen Börse notiert die Ströer-Aktie derzeit fester. Die Aktie kostete zuletzt 73,95 Euro. Am Aktienmarkt liegt der Anteilsschein von Ströer gegenwärtig im Plus. Das Wertpapier legte um 80 Cent zu. Zuletzt notierte das Papier bei 73,95 Euro. Im Vergleich mit dem Gesamtmarkt steht die Ströer-Aktie gut da.

Den vollständigen Artikel lesen ...