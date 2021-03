NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat General Electric nach dem Ausblick auf 2021 und darauf folgenden Investorengesprächen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 US-Dollar belassen. Auch wenn der freie Barmittelzufluss (FCF) des Mischkonzerns 2021 nun negativ sei, gebe es doch viele Faktoren, die hier mit in Betracht gezogen werden sollten, schrieb Analyst Joe Ritchie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Alles in allem sei das Management dabei, die Qualität des längerfristigen FCF zu verbessern./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2021 / 07:12 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US3696041033

