Berlin (ots) - Die neue Berliner AfD-Vorsitzende Kristin Brinker sieht sich auf einem guten Weg, die zerstrittene Landespartei vor den anstehenden Wahlen zu einen.Mit dem neu gewählten Landesvorstand seien die bisherigen Gespräche, "das kann ich aus vollem Herzen sagen, sehr positiv" gewesen, sagte Brinker am Dienstag im Inforadio vom rbb. "Da reißen sich alle am Riemen und sehen einfach diese politische Situation, für die wir uns zusammenraufen müssen." Man werde sich auf den Wahlkampf konzentrieren.Brinker bekräftigte ihr Vorhaben, möglichst alle Strömungen in der Partei zu berücksichtigen. Sie habe immer betont, "dass wir alle in einer Partei sind. Und ich arbeite mit all denen zusammen, die sich konstruktiv in die politische Arbeit einbinden - konstruktiv und integrativ. Darum geht es mir", sagte Brinker.Das Interview zum Nachhören: https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/int/202103/16/538312.html