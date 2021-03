Mainz (ots) -Woche 11/21Donnerstag, 18.03.Bitte Programmergänzung beachten:22.15 Late Night AlterZu Gast: Nina LaGrandeDeutschland 2021(Diese Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 23.15 Uhr und die Ausstrahlung am Sonntag, 21.03.2021 beachten.)Woche 12/21Freitag, 26.03.Bitte Zeitkorrektur beachten:1.50 PureEpisode 5Free-TV-Premiere2.25 PureEpisode 6Free-TV-Premiere3.00 Death in ParadiseEine lange Reise(vom 2.9.2016)3.50 Death in ParadiseFalscher Ehrgeiz(vom 2.9.2016)4.40 Death in ParadiseDoppelmord der anderen Art(vom 9.9.2016)5.40 Death in Paradise-6.35 Besuchszeiten(vom 9.9.2016)Woche 13/21Samstag, 27.03.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:6.35 Frag den LeschKlimawandel verhindert Eiszeit(vom 20.4.2016)6.50 Terra XDas Eiszeit-Rätsel - Warum starben die Riesentiere aus?Film von Florian Breier(vom 4.1.2020)7.35 Terra XMammuts - Stars der Eiszeit(vom 7.11.2015)8.20 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensSibirien - Zurück in die Eiszeit(vom 3.5.2020)9.00 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensMakaronesien: Oasen in der blauen Wüste(ZDF 21.2.2021)9.45 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensIm Sog der Unterwelt(vom 21.3.2021)10.30 Terra XDie ersten MenschenVom Wald in die Savanne(vom 8.4.2018)11.15 Terra XDie ersten MenschenAus Afrika in die ganze Welt(vom 8.4.2018)12.00 Terra XMächtige Männer - Ohnmächtige Frauen?Film von Birgit Tanner und Carsten Gutschmidt(vom 30.8.2020)12.40 Terra XTatort SteinzeitDeutschland vor 7000 Jahren(vom 25.11.2019)(ab 12.40 Uhr Programm wie ausgedruckt).Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4865150