Köln (www.fondscheck.de) - Im Februar herrschte an den weltweiten Aktienmärkten insgesamt ein freundliches Umfeld vor, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Stable Growth Fonds (ISIN LU0136335097/ WKN 791695).Die Hauptaktienmärkte hätten Wertzuwächse auf breiter regionaler Basis verbucht. Im Bereich der Schwellenländer hätten sich die asiatischen Aktienmärkte freundlich entwickelt. An den Rentenmärkten hätten Anleihen hoher Bonität Kursverluste verzeichnet. ...

