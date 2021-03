Der in Houston ansässige Müllentsorger Waste Management (ISIN: US94106L1098; WKN: 893579) überzeugt seine Investoren bereits seit dem Jahr 2004 mit stetig steigenden Dividenden. Schütteten die Texaner damals lediglich 0.75 US-Dollar je Anteilschein aus, so wurde die Auskehrung bis 2020 auf 2.18 US-Dollar angehoben, womit sich langfristig engagierte Aktionäre fast über eine Verdreifachung der Dividende freuen können. Nachdem die Firma zuletzt Ende Februar eine Erhöhung der Ausschüttung ankündigte, entwickelt sich die Firma immer mehr zum Dividendenaristokraten, wobei diese von immer mehr Investoren weltweit geschätzt werden. Aber auch abseits der Dividendenpolitik gibt es viele Punkte, welche für den Titel, der sich ebenfalls in unserem konservativen Musterdepot befindet, sprechen.

