In einem interessanten Blogeintrag unter der Überschrift "Another hedge bites the dust' verwies Russ Koesterich darauf, dass Gold in letzter Zeit kein wirksamer Schutz gegen fallende Aktienkurse gewesen sei.Koesterich ist Managing Director, Portfoliomanager und Mitglied im "Global Allocation Team' von Black Rock, dem mit einem verwalteten Vermögen von 8,7 Bio. US-Dollar weltgrößten Vermögensverwalter.Zuvor hatte er auf das abnehmende Schutzpotenzial von Anleihen bei fallenden Aktienkursen hingewiesen. Jedoch hatte er noch im Oktober 2020 auf die Funktion von Gold als Portfolioabsicherung hingewiesen. Da normalerweise Korrelationen in der Regel nicht über Wochen oder wenige Monate als Basis für eine Änderung solch fundamentaler Aussagen herangezogen werden, fragt man sich, ob es wohl noch andere Motive dafür gibt. Denn dies würde in der Konsequenz bedeuten, dass auch Black Rock außer Derivaten kaum noch wenig oder nicht korrelierende Assetklassen zur Verfügung hat, um ihre riesigen Anlagegelder abzusichern. Was dies bei einer neuen krisenhaften Zuspitzung an den Märkten und damit einhergehenden höheren Risiken des Gegenparteien-Risikos bedeutet, mag man sich nicht ausmalen.

