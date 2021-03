Die Verbund AG und die Energie Steiermark haben sich auf eine Fortsetzung der Fernwärme-Lieferung aus dem südsteirischen Kraftwerk Mellach geeinigt. Der Verbund wird über die Kraft-Wärme-Kopplung in dem Gas-Kombikraftwerk Energie für rund 80.000 Haushalte im Großraum Graz bereitstellen, so die Energie Steiermark am Dienstag. Der Vertrag gilt für die Heizsaison 2021/22, die bis Ende April reiche, wie ...

