Märkte um 12: DAX nimmt Allzeithoch ins Visier - Neues Kaufsignal bei der Volkswagen-Aktie

Für den DAX geht es am Dienstagmittag wieder einen Schritt nach oben. Das Allzeithoch vom 11. März bei 14.595 Punkten ist damit zum Greifen nahe.

Neue Rekordhochs dürften auch wegen der weiterhin starken Vorgaben von den US-Aktienmärkten in Kürze folgen. So haben der Dow Jones und der S&P 500 am Montag wieder einmal neue historische Tops erklommen.

Die Lage an der Frankfurter Börse

DAX +0,6% 14.549 MDAX +0,7% 32.024 TecDAX +0,7% 3.375 SDAX +0,9% 15.447 Euro Stoxx 50 +0,4% 3.841

Volkswagen: Zurück zu alter Stärke

Am Montagmittag gibt es im DAX 22 Gewinner und acht Verlierer. Zu den stärksten Gewinnern gehörte, genau wie am Vortag, zeitweise die Volkswagen-Vz-Aktie (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039). Für die Papiere geht es zwischenzeitlich um über sechs Prozent nach oben, womit die Aktie jetzt so hoch notiert wie zuletzt im Jahr 2015.

Das Corona-Jahr 2020 ließ den Konzernumsatz bei Volkswagen einbrechen, doch die Pkw-Sparte hat es im vergangenen Jahr zurück in die Gewinnzone geschafft. Auch der weitere Ausblick stimmt die Anleger positiv. Mittels einer neuen Strategie will der Konzern schnellstmöglich zu alter Stärke zurückfinden. Dazu wird auf einheitliche Standards in der Produktpalette und verstärkt auf E-Mobilität gesetzt werden.

Bildquelle: Pressefoto Volkswagen

MorphoSys: Aktie im Abverkauf

Bei den deutschen Nebenwerten stand unter anderem die Aktie von MorphoSys (WKN: 663200 / ISIN: DE0006632003) im Fokus, die am Dienstagmittag um zeitweise neun Prozent korrigierte. Der Biotech-Konzern konnte mit einem Gewinnsprung für 2020 aufwarten, der Ausblick für das laufende Jahr 2021 fiel aber nur verhalten aus.

