Taiwan Semiconductor, Align Technology, Paycom Software und viele mehr - HSBC erweitert Produktpalette

HSBC nimmt 15 neue Basiswerte in die Produktpalette auf. Darunter bekannte Namen wie etwa General Motors und BNP Paribas, aber auch Neulinge, die sehr erfolgreich in ihrem Segment sind. Im ersten Teil unserer kleinen Reihe möchten wir Ihnen heute drei unserer 15 neuen Basiswerte vorstellen.





Taiwan Semiconductor



Halbleiter kommen inzwischen in sämtlichen Produkten des alltäglichen Bedarfs vor, etwa in iPhones, Grafikkarten und sogar in Autos. Taiwan Semiconductor ist der weltweit größte unabhängige Auftragsfertiger für Halbleiterprodukte. Kunden sind in der Regel sogenannte Fabless-Unternehmen, also Halbleiterhersteller ohne eigene Produktion wie etwa AMD, Apple oder NVIDIA. Das Unternehmen gilt als weltweit fortschrittlichster Chiphersteller und genießt eine hohe Bedeutung in der ganzen Branche. Im vergangenen Geschäftsjahr 2020 konnte ein Umsatz von 47,54 Mrd. US-Dollar erzielt werden, ein Plus von 25,2% gegenüber dem Vorjahr. Mit einem auf Jahressicht operativen Gewinn von 25,25 Mrd. Dollar sind die Taiwaner überaus profitabel. Die Aktie hat sich seit dem Corona-Tief im März 2020 mehr als verdoppelt. Auch die Aussichten für das erste Quartal 2021 können sich sehen lassen: Demnach erwartet das Management einen Umsatz zwischen 12,7 und 13 Mrd. Dollar. Die operative Marge soll mit einer Spanne von 50,5 bis 52,5% weiterhin hoch bleiben.





Align Technology



Ein schönes Lächeln kann verzaubern - das weiß auch Align Technology, Hersteller von digitalen 3D-Scannern und Kunststoffschienen für die Aligner-Therapie, die in der Kieferorthopädie angewandt wird. Patienten können sich nach einem 3D-Scan ihres Kiefers einen individuellen Aligner anfertigen lassen, den sie durchschnittlich 12 bis 18 Monate tragen, um Schiefstellungen der Zähne zu korrigieren. Dieser kann jedoch aus dem Mund herausgenommen werden und unterscheidet sich daher von festen Zahnspangen. Mit den Clear Alignern erzielten die Kalifornier im vergangenen Quartal ein Umsatzwachstum von 28,9% auf 700,7 Mio. USD. Damit entfallen rund 84% des gesamten Quartalsumsatzes auf die Kunststoffschienen. Im gesamten Jahr erlöste das Unternehmen 2,47 Mrd. Dollar bei einem operativen Gewinn von 1,38 Mrd. Dollar. Ein Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr wurde jedoch nicht gegeben. Zu groß sind die Unsicherheiten aufgrund der Pandemie. Das Management ist jedoch hinsichtlich des dynamischen Momentums in der operativen Geschäftstätigkeit durchaus optimistisch gestimmt.

Paycom Software



Lohntüten gibt es schon lange nicht mehr und auch die ausgedruckte Gehaltsabrechnung droht zum Artefakt zu werden. In der digitalen Welt kann mittlerweile der gesamte Lebenszyklus eines Beschäftigungsverhältnisses in einer Software abgebildet werden. Paycom Software bietet eine cloudbasierte Software an, mit der das Personalmanagement deutlich effizienter gestaltet werden kann. Die ganze Funktionspalette kann über eine einzige Datenbank aufgerufen werden, u.a. Talent-Akquisition, Zeit- und Arbeitsmanagement und Gehaltsabrechnungen. Außerdem lässt sich die Software sehr einfach implementieren und muss nicht gesondert an die Infrastruktur des Unternehmens angepasst werden. Die Aktie des Unternehmens ist seit dem Börsengang eine einzige Erfolgsstory: Seit 2014 hat sich das Papier in etwa verdreißigfacht. Im vergangenen Geschäftsjahr stieg der Umsatz um 14,1% auf 841,4 Mio. USD. Das bereinigte EBITDA legte von 317,9 Mio. Dollar auf 330,8 Mio. Dollar zu. Für das Gesamtjahr 2021 erwartet Paycom einen Umsatz zwischen 1,009 Mrd. Dollar und 1,011 Mrd. Dollar. Das bereinigte EBITDA soll zwischen 396 und 398 Mio. USD liegen.

Morgen stellen wir Ihnen zwei weitere Neulinge vor, auf die HSBC nun Produkte anbietet.



