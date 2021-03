Unsere letzte Kommentierung zu unseren beiden heutigen Protagonisten Adidas und Puma überschrieben wir am 25.02. mit "Nun muss es gelingen!". Die Aktien der beiden Sportartikelhersteller befanden sich zum damaligen Zeitpunkt in interessanten und gleichzeitig aussichtsreichen charttechnischen Konstellationen. Seitdem sind einige Handelstage vergangen. Die Aktienindizes zeigten sich zuletzt zwar in exzellenter Verfassung, doch sowohl Adidas als auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...