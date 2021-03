Die Apps erweitern Contentfuls Plattform für Digitalschaffende, ermöglichen eine verbesserte Zusammenarbeit und schnellere Markteinführungen

SAN FRANCISCO und BERLIN, March 16, 2021, die führende Content-Plattform für digital ausgerichtete Unternehmen hat heute die Veröffentlichung von Compose und Launch bekannt gegeben - zwei Apps, die die nativen Funktionen von Contentful für Content-Teams erheblich erweitern.



Kunden interagieren mit Marken heutzutage in erster Linie über digitale Erlebnisse. Umso wichtiger ist es, dass jedes Erlebnis schnell und mit einem hohen Standard ausgeliefert wird. Um die Kundenerwartungen über eine wachsende Anzahl von Kanälen hinweg erfüllen zu können, müssen Unternehmen mehr Inhalte erstellen, verwalten und veröffentlichen als je zuvor. Dank Compose und Launch werden Marken und ihre digitalen Teams diesen gestiegenen Anforderungen nicht nur gerecht, sondern tun dies auch mit größerer Effizienz.

Die Apps ermöglichen es Content-Ersteller*innen, Redakteur*innen und Projektmanager*innen, Inhalte selbständig zu erstellen und anzupassen, ohne dabei auf teure Entwickler-Ressourcen zurückgreifen zu müssen. Darüber hinaus wird der arbeitsintensive, manuelle Prozess durch Compose und Launch stark automatisiert.

So können Teams Inhalte für eine Vielzahl von Kanälen erstellen und überall veröffentlichen, aktualisieren und wiederverwenden - und sie noch dazu schneller ausliefern.

Contentful-Kunden und -Partner, die schon früh einen Zugang zu Compose und Launch erhalten haben, sind sich einig, dass die Apps ein weiteres Unterscheidungsmerkmal für das Unternehmen darstellen.

"Wir sind nicht nur ein Partner von Contentful, sondern auch ein Kunde", sagt Brian Fletcher, VP Technology bei Huge . "Als führende globale Kreativagentur haben wir die Möglichkeit, mit vielen großartigen Plattformen und Tools zu arbeiten. So hatten wir, als es darum ging, unsere eigene Website zu bauen, eine Menge Auswahlmöglichkeiten. Wir haben uns für Contentful entschieden, weil es unserem Team erlaubt, Grenzen zu überschreiten und sich nicht durch Technologie einschränken zu lassen. Vor allem Compose ermöglicht es uns, schnell und unkompliziert die gewünschten Änderungen vorzunehmen, was unseren Prozess erheblich vereinfacht hat. Wir freuen uns darauf, diese Möglichkeiten auf unsere Kunden auszuweiten, damit auch sie Zugang zu dieser intuitiven, flexiblen Plattform erhalten."

Weitere Unternehmen erhielten ebenfalls früh einen Zugang zu den Apps, darunter die europäische Onlinebank N26 .

Die Teilnehmer der Blueprints , Contentfuls jährlicher Kunden-Roadshow im April, werden Compose und Launch in Aktion erleben können und aus erster Hand erfahren, was Unternehmen sagen, die die Apps bereits einsetzen.

Compose und Launch im Überblick

Compose bietet digitalen Content-Teams eine einfach zu bedienende Oberfläche zur Erstellung, Verwaltung und Bearbeitung von Webseiten in einem vertrauten Modell, das sich am Seitenlayout orientiert. Die Benutzeroberfläche ist einfach, intuitiv und passt sich der Arbeitsweise von Content-Ersteller*innen und -Redakteur*innen an.

Launch verbessert die Fähigkeit von Content-Teams, Releases zu planen und zeitlich festzulegen. Content-Teile können gemeinsam betrachtet, als ein Projekt verwaltet und flexibel für die Veröffentlichung geplant werden. Teams haben die Möglichkeit, Inhalte im Rahmen großer Kampagnen, wie z. B. einem Black-Friday-Sale oder der Ankündigung neuer Produkte, einfach zu verwalten und bereitzustellen. Kampagnenmanager können dank Launch die Veröffentlichung von Inhalten von einem einzigen Ort aus planen, was es Teams ermöglicht, besser zusammenzuarbeiten und schneller auszuliefern.

Compose und Launch machen Content-Teams unabhängiger, sodass sie Inhalte für die kanalübergreifende Bereitstellung effizient anpassen und planen können. Da technische Teams hierdurch weniger Zeit mit der Verwaltung von Inhalten verbringen, können sie sich stattdessen stärker auf deren Erstellung und Bereitstellung konzentrieren.

Letztendlich geben die Apps allen Mitglieder*innen einer Organisation die Möglichkeit, einfacher zusammenzuarbeiten, was laut Steve Sloan, CEO von Contentful, für den Erfolg in der heutigen digitalen Umgebung entscheidend ist.

"Jede Person, die an der Erstellung digitaler Erlebnisse beteiligt ist, ist ein*e Digitalschaffende*r", so Sloan. "Compose und Launch ermöglichen es Content-Ersteller*innen, Autor*innen und Redakteur*innen, schnell und unabhängig an der Seite von Entwickler*innen zu arbeiten. Die leistungsstarken, erweiterbaren Tools steigern die Produktivität und Geschwindigkeit, sodass Unternehmen fesselnde Kundenerlebnisse schaffen können."

Compose und Launch sind in Contentfuls ‚Enterprise-Plan' ohne zusätzliche Kosten bereits enthalten. Kunden, die Contentful über den ‚Team-Plan' nutzen, stehen die Apps für monatlich 1.995 US-Dollar auf all ihren Content Spaces zur Verfügung.

Über Contentful

Contentful, die führende Content-Plattform für Digital-First-Unternehmen, hilft 28% der Fortune 500 und Tausenden von Marken auf der ganzen Welt, digitale Erlebnisse für ihre Kunden über jeden beliebigen Kanal zu erstellen und zu verwalten. Kunden profitieren von höheren Geschwindigkeiten und besserer Skalierbarkeit als bei herkömmlichen CMS-Lösungen. Contentful bündelt Inhalte in einem einzigen Hub, strukturiert sie für die Verwendung in jedem digitalen Kanal und lässt sich über offene APIs nahtlos in Hunderten anderer Tools integrieren. Unternehmen wie Chanel, Bang & Olufsen, Shiseido, Peloton, BP und viele weitere verlassen sich Tag für Tag auf die Plattform von Contentful. Weitere Informationen finden Sie unter contentful.com .

Anlagen

Media-Kit: enthält Logos, Fotos, Illustrationen und Videos

Pressekontakt

Tanya Carlsson

Offleash PR for Contentful

contentful@offleashpr.com

707.529.6139

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/144f783a-616f-4282-bcf1-d35ed800d518