Der chinesische Elektroauto-Hersteller Aiways hat einen Vertriebspartner für Dänemark ernannt. Andersen Motors soll an rund zehn Standorten im Land für Service, Beratung und Probefahrten verantwortlich sein. Es ist der erste entsprechende Deal für Nordeuropa. Der Vertrieb selbst erfolgt in Dänemark analog zu Deutschland, Belgien, Holland und Frankreich online. Bestellt werden kann der Aiways U5 in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...