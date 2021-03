Unterföhring (ots) -- Immun. Gegen. Schlechte Laune: Sky Comedy wird ab 1. April das neue Zuhause der "Quatsch Comedy"-Familie- Gäste der neuen Staffel u.a. Ilka Bessin, Mirja Boes, Ingo Appelt, Bülent Ceylan, Sascha Grammel, Michael Mittermeier und viele weitere Comedians- 14 neue Stand-Up Shows mit großen Stars und neuen Talenten sowie zwei Best-of Episoden- Außerdem neu: Vier Episoden Comedy@Sky mit den Bühnenprogrammen von Tutty Tran, Erika Ratcliffe, Ingmar Stadelmann und Herr Schröder- Produziert von B28 Produktion GmbHUnterföhring (ots) - 16. März 2021 - Immun. Gegen. Schlechte. Laune. - Das ist die Mission von Sky Comedy ab 1. April. Neben einem bunten Programm aus lokalen und internationalen Sky Originals sowie exklusive HBO- und Showtime-Formaten findet auch der beliebte "Quatsch Comedy Club" sowie die Reihe "Comedy@Sky" auf Sky Comedy eine neue Senderheimat.In der neuen Quatsch Comedy Club" Staffel dreht sich dieses Mal alles um das Thema der gesellschaftlichen Vielfalt in all ihren Facetten. Egal welcher Herkunft, welchen Geschlechts, welcher Religion, welchen Alters oder welcher Weltanschauung - im "Quatsch Comedy Club" stehen alle gemeinsam auf der Bühne.Gastgeber Thomas Hermanns freut sich auf die Comedy-Offensive: "Endlich ein eigener Comedy Kanal bei Sky und endlich mehr 'Quatsch Comedy Club'! Die neue Staffel bietet Stand Up Comedy aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln: etablierte Stars denken neu und frisch und Newcomer werfen ihren ganz eigenen Blick auf die Welt. Diversity fängt im Kopf an - und beim 'Quatsch Comedy Club' kommt Lachen dabei heraus".Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland: "Eine neue Senderheimat für eine Institution: Der 'Quatsch Comedy Club' steht schon seit fast 30 Jahren für gute Unterhaltung, egal welche Herkunft, Geschlecht oder sexuelle Orientierung. Zusammen mit den neuen Episoden von 'Comedy@Sky' und Serienhighlights sorgen wir ab April für die tägliche Dosis Humor auf Sky Comedy."Folgende Moderatoren führen durch die insgesamt 14 Shows und zwei Best-of Episoden: Ilka Bessin, Mirja Boes, Ingo Appelt, Ingmar Stadelmann, Christian Schulte Loh, Mirja Regensburg, Michael Mittermeier, Simon Pearce, Simon Stäblein, Ingo Oschmann, Stefan Danziger, Lisa Feller und Thomas Hermanns,Unter den Gästen sind neben bekannten Gesichtern wie Sascha Grammel, Johann König, Helene Bockhorst, Bülent Ceylan, Matze Knop aber auch tolle Newcomer wie Erika Ratcliffe, Nikita Miller, Niclas Amling und viele mehr.Doch damit nicht genug: Neben den neuen Episoden des "Quatsch Comedy Clubs" wird die Reihe Comedy@Sky weitergeführt. Tutty Tran, Erika Ratcliffe, Ingmar Stadelmann und Herr Schröder sind ab 1. April exklusiv bei Sky Comedy zu sehen!Wie auch beim letzten Mal wird die gesamte Produktion des "Quatsch Comedy Clubs" grün, weitestgehend ohne Einwegplastik und damit umweltschonend realisiert.Die nächsten Sky Comedy Highlights:- "Eine kurze Geschichte des Humors - mit Dieter Nuhr", ab 1. April um 20.15 Uhr- "Quatsch Comedy Club", Staffel 4 ab 1. April um 21.25 Uhr- "Comedy@Sky", Staffel 2 ab 1. April um 22.25 Uhr- "Superstore", Staffel 1 ab 5. April um 20.15 Uhr- "Spitting Image", Staffel 1 ab 6. April um 20.15 Uhr- "Lass es, Larry", Staffel 10 ab 6. April um 21.05 Uhr- "Schitt's Creek", Staffel 1 ab 7. April um 20.15 Uhr- "The Mindy Project", Staffel 1 ab 7. April 21.30 Uhr- "American Pie", am 9. April um 20.15 UhrÜber "Quatsch Comedy Club":In Thomas Hermanns' "Quatsch Comedy Club" geben sich die Stars und Neuentdeckungen der deutschen Comedyszene das Mikrofon in die Hand. Seit fast 30 Jahren auf der Bühne und im TV ist der "Quatsch Comedy Club" die erfolgreichste und langlebigste Comedyshow Deutschlands. 1992 importierte Thomas Hermanns das Unterhaltungsformat der Stand-Up-Comedy aus dem angloamerikanischen Raum nach Deutschland und begründete so den Comedytrend, der sich bis heute in zahlreichen TV- und Bühnenshows widerspiegelt. Er etablierte die Stand-Up-Comedy in Deutschland und gab so Comedians wie Michael Mittermeier oder Cindy aus Marzahn eine Bühne, auf der sie ihre Karrieren begannen. Der "Quatsch Comedy Club" ist der erste Comedy Club Deutschlands. Mit Standorten in Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf und Stuttgart ist der "Quatsch Comedy Club" das Urgestein der deutschen Comedy-Industrie, Trendsetter, Nachwuchsförderer und eine feste Größe der Deutschen Entertainment-Landschaft.Originaltitel: "Quatsch Comedy Club", Deutschland, Show, 16 Episoden je ca. 30 Minuten, D 2020, produziert von B28 Produktion GmbH.Über "Sky Comedy":Immun gegen schlechte Laune - denn Lachen ist gesund und Sky Comedy stärkt nicht nur die Abwehrkraft, sondern auch die Mundwinkel. Mit den beliebtesten Sitcom-Serien, den bekannten Comedy-Formaten von HBO, Showtime und mit vielen Sky Originals sowie als neues Zuhause des "Quatsch Comedy Club" hat schlechte Laune keine Chance. Alle Inhalte von Sky Comedy sind linear sowie jederzeit auf Abruf via Sky Q und Sky Ticket in Deutschland, in Österreich auf Sky X und der Schweiz bei Sky Show verfügbar.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. 