Dark Patterns auf Websites, die Konsumentinnen und Konsumenten in die Irre führen sollen, sind in Kalifornien ab sofort verboten. Eine entsprechende Direktive wurde in das Datenschutzgesetz integriert. Der US-amerikanische Bundesstaat Kalifornien hat eine neue Direktive unter dem "Consumer Privacy Act" erlassen, nach der Websites keine sogenannten Dark Patterns mehr einsetzen dürfen. Dark Patterns sollen Userinnen und User zu bestimmten Handlungen zwingen Dark Patterns sind vereinfacht ausgedrückt Interfaces, die so gestaltet sind, dass sie Nutzerinnen und Nutzer dazu bringen, eine Handlung ...

