Die Ölpreise geben am Dienstag weiter nach und rutschen auf 68 Dollar je Barrel Brent (Nordseeöl). Heizöl wird mit durchschnittlich einen Cent bzw. Rappen je Liter billiger. Das Preisniveau nahe am Jahreshoch ist zum Ende der Heizperiode weiterhin nicht geeignet, in größerem Stil Käufer in den Markt zu locken. Die Ölpreise am Weltmarkt fallen ausgehend von der 70-Dollar-Marke weiter zurück. In den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...