Der britische Handel mit der EU ist im ersten Monat nach dem EU-Austritt des Landes deutlich eingebrochen. Um 40,7 Prozent seien die Exporte in die Union im Jänner im Vergleich zum Vormonat gesunken, teilte das Statistikamt ONS in London mit. Die Importe brachen um 28,8 Prozent ein. Auch der Außenhandel mit Österreich sei zurückgegangen, sagt der Wirtschaftsdelegierte in London, Christian Kesberg, ...

