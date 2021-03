Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Adidas hat in der vergangenen Woche die Märkte mit den Zahlen für das abgelaufene Quartal überzeugt. Für 2021 peilt Konzernchef Kasper Rorsted ein kräftiges Wachstum an. Gleichzeitig steht die Tochter Reebok zum Verkauf. In der Sendung "Börsenplatz Zürich" analysiert Vivien Sparenberg von Vontobel jede Woche einen anderen Wert aus der Schweiz, den USA oder dem Blue-Chip-Sektor in Deutschland. Die Expertin zeigt, was aktuell wichtig ist und welche Perspektiven das besprochene Unternehmen hat.