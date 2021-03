Tettnang (ots) - Der Cyber Security-Anbieter Avira (https://www.avira.com/de/free-security) hat eine komplett neue Avira Security für Mac auf den Markt gebracht. Sie beinhaltet sowohl eine kostenlose Version als auch Prime für Premium-Funktionen. Die All-in-One-Lösung blockiert und entfernt Bedrohungen mit nur einem Klick. Sie ermöglicht durch ihren Echtzeitschutz sorgenfreies Surfen, Einkaufen und Bezahlen und schützt Daten durch VPN-Verschlüsselung.Avira Security für Mac wurde von Grund auf neu entwickelt und basiert auf den neuesten Apple-Technologien Swift, SwiftUI und Combine, gleichzeitig profitiert die App von den besten Avira Schutztechnologien wie SAVAPI und APC. Sie nutzt den neuesten Technologie-Stack, um Systemressourcen zu schonen und das System nicht zu verlangsamen und bietet zugleich erstklassigen Anti-Malware-Schutz.Smart Scan überprüft das System mit nur einem KlickIn Avira Security für Mac greifen Anwender über eine einzige Benutzeroberfläche auf Funktionen für Sicherheit, Online-Privatsphäre und Leistung zu und führen mit nur einem Klick einen Smart Scan aus - unabhängig davon, ob man die kostenlose Version verwendet oder sich für ein Upgrade auf Prime entscheidet.Weitere Funktionen von Avira Security für Mac sind:Sicherheit:- Echtzeitschutz: In Avira Security für Mac läuft der Echtzeitschutz durchgehend im Hintergrund, um vor Schadsoftware zu schützen.- On-Demand-Antiviren-Scans: Avira Security für Mac bietet drei Optionen für Virenscans: "Schneller Scan", "Komplett-Scan" und "Benutzerdefinierter Scan".Privatsphäre:- VPN: Das Virtual Private Network schützt die Online-Privatsphäre beim Surfen im Internet, indem es die Internetverbindung (IP-Adresse) maskiert.- Password Manager: Der Passwort-Manager erstellt starke, einzigartige Kennwörter für alle Konten und meldet den Anwender automatisch bei allen seinen Konten an.- Cookie-Cleaner: Der Cookie-Cleaner löscht Tracking-Cookies vom Mac.Leistung:- Junk-Cleaner: Der Junk-Cleaner erkennt alte und ungenutzte Dateien wie Cache-, Protokoll- und temporäre Dateien.Weitere Informationen unter: https://www.avira.com/de/free-securityPressekontakt:Presse-Kontakt: André Adler, andre.adler@avira.com, +49(0)151/11342242Original-Content von: Avira Operations GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63975/4865465