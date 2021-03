Ein Deal mit Microsoft hatte der Nokia-Aktie am Montag neuen Schwung verliehen. Aussagen zu den Zielen sowie ein weiterer massiver Stellenabbau sorgen dagegen am Dienstag kaum für Impulse. Spannend bleibt es beim finnischen Netzwerkausrüster angesichts des weltweiten 5G-Aufbaus aber allemal.Nokia will mit dem Abbau von bis zu 10.000 Arbeitsplätzen die Kosten deutlich senken. Die Restrukturierung soll die Kosten bis Ende 2023 dauerhaft um 600 Millionen Euro senken. In diesem Zusammenhang fielen bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...