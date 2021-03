Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Montag ist ein neuer ETC (Exchange Traded Commodity) von WisdomTree auf Xetra und dem Frankfurter Parkett handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem WisdomTree Core Physical Gold ETC (ISIN DE000A3GNQ18/ WKN A3GNQ1) könnten Anleger an der Wertentwicklung des Goldpreises partizipieren. Es handele sich um eine börsengehandelte Schuldverschreibung, die durch physisch hinterlegtes Gold besichert sei. Nur Goldbarren, die dem Good-Delivery-Standard der London Bullion Market Association (LBMA) entsprechen würden, würden als Sicherheit akzeptiert. ...

