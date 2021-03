NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach Zahlen und einem Ausblick auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44,50 Euro belassen. Bereinigt um Belastungen im US-Bundesstaat Texas, decke sich der Ausblick in etwa mit den Konsensschätzungen, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Alles in allem bestätige das Zahlenwerk des Energieversorgers seine Anlageempfehlung./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2021 / 13:38 / UTC



ISIN: DE0007037129

