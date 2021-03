Frankfurt (www.fondscheck.de) - Lyxor erweitert das ETF-Angebot auf Xetra und der Börse Frankfurt, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Lyxor USD High Yield UCITS ETF - Dist (ISIN LU1435356149/ WKN LYX0V1) würden Anleger in festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Hochzinsanleihen von Unternehmen aus Industrienationen investieren, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen würden. Berücksichtigt würden die Sektoren Industrie, Versorger und Finanzdienstleistungen sowie Anleihen mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 300 Millionen US-Dollar und einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr. Anfallende Zinszahlungen würden an die Anleger ausgeschüttet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...