Volkswagen veranstaltete in dieser Woche den "Power Day". Im Zuge dessen wurde die eigene Batterie-Strategie vorgestellt. So kündigte man beispielsweise an, in Europa bis 2030 mit Partnern sechs "Gigafabriken" für die Batteriezellproduktion hochziehen zu wollen. Zudem platzierte Volkswagen bei seinem Batteriepartner Northvolt einen Auftrag zur Lieferung von Batterien im Volumen von über 14 Milliarden US-Dollar über die kommenden zehn Jahre. Dirk Harbecke, Chairman von Rock Tech Lithium spricht hier über die Folgen des Commitment von VW und Co. in Sachen Elektromobilität. Beim Lithium-Preis hat sich der E-Autotrend bereits bemerkbar gemacht. Bis Dezember 2020 ging es über drei Jahre hinweg für diesen nur abwärts. Seitdem ist eine Trendumkehr erkennbar. Der Experte spricht in diesem Interview über die Marktstellung von Tesla, die Strategie von Varta und informiert über die aktuellsten Projekte seines Konzern Rock Tech Lithium.