Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA86882A2083 Surge Battery Metals Inc. 16.03.2021 CA86882X1096 Surge Battery Metals Inc. 17.03.2021 Tausch 1:1

CA38871L2084 Graphite Energy Corp. 16.03.2021 CA05258G1028 Graphite Energy Corp. 17.03.2021 Tausch 1:1

