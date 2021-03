Frankfurt (www.fondscheck.de) - Unter dem Einfluss von Zinssorgen geht es derzeit an den internationalen Aktienmärkten wechselhaft zu, so die Deutsche Börse AG.In dieser Gemengelage würden sich ETF-Anleger laut Händler stärker in Richtung europäische Werte orientieren. "Anleger setzen zwar nach wie vor auf marktbreite Indices wie MSCI World und S&P 500", berichte Florian Lenhart von der UniCredit. Es gebe darüber hinaus auffällig viele Positionierungen in Tracker von EURO STOXX 50 (ISIN DE0005933956/ WKN 593395), FTSE 100 (ISIN IE00B810Q511/ WKN A1JX54) oder in einem Strategie-ETF für deutsche Bluechips, dem DAXplus Maximum Dividend (ISIN DE000ETFL235/ WKN ETFL23). ...

