In der grundsätzlich starken Fokussierung des Strategiedepots AKTIEN KONSERVATIV auf defensive, besonders konjunkturstabile Wachstums- und Technologiewerte ging der in der letzten Woche erneut extrem konjunkturzyklisch geprägte Anstieg des MSCI WORLD (Euro)-Indexes um + 2,6 % an dem Depot, das auch angesichts eines weiterhin bei rd. 56 % liegenden Aktieninvestitionsgrads (nach zahlreichen Stop-Verletzungen aktuell 21 % Liquiditätsquote sowie zusätzlich 23 % Absicherungsquote auf den NASDAQ 100-Index) nur um + 1,6% zulegte, in der letzten Woche recht stark vorbei.Hieraus resultierte per 14.03. seit Auflage am 26.02.2019 auf Währungsbasis Euro eine Nettoperformance des Depots (vor Dividenden) von + 20,2 %.

