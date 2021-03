Ballard Ballard hat große Ambitionen. So will sich das kanadische Unternehmen unbedingt ein möglichst großes Stück Kuchen vom rasant wachsenden Weltmarktmarkt für Brennstoffzellen sichern. Heute gab Ballard bekannt, dass das "FCmove-Brennstoffzellenmodul" des Unternehmens den allerersten in Neuseeland hergestellten Brennstoffzellen-Elektrobus (FCEB) antreibt. Was daraus an zukünftigen Umsatz oder Ertrag generiert werden kann, wurde nicht gesagt. Die Aktie legt "dennoch" rund zwei Prozent zu.

