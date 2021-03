Allererstes hochentwickeltes Metal-3D-Drucksystem seiner Art für flugkritische Anwendungen

Primus Aerospace- ein führender Partner in der Auftragsfertigung der für Erstausrüster (OEMs) der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie ist dem VELO3D-Partnernetzwerk mit dem Kauf von Ti6Al4V Sapphire, einem additiven Metallherstellungssystem (AM-System für Aditive Manufacturing System), beigetreten.

Es handelt sich dabei um den ersten Metall-3D-Drucker für Titan von VELO3D, der nur für Anwendungen im Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsbereich verwendet werden wird. Primus sieht das AM-System von VELO3D als Lösung für eine Reihe von Anwendungen, die es derzeit produziert, einschließlich für Satelliten, Hyperschall und Turbinentriebwerke. Das Unternehmen mit Sitz in Colorado ist ein Top-Tier-Lieferant für Verteidigungserstausrüster und den Großteil der Raumfahrt-OEMs, einschließlich Lockheed, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics und Raytheon.

"Primus ist stolz darauf, in dieser Herstellungskategorie führend zu sein", sagt Gary Vaillancourt, Vice President of Engineering Technical Sales. "Unsere Kunden verlangen Spitzenleistungen ihrer luft- und raumfahrtspezifischen Systeme und zusammen mit VELO3D können wir neu definieren, was bei der Herstellung durch hochentwickelte AM-Technologie möglich ist."

Die Partnerschaft mit VELO3D wird es Primus Aerospace ermöglichen, seinen Kunden eine einzigartige Freiheit beim Design und AM-Dienstleistungen von höchster Qualität zu bieten. Durch den Einsatz der Herstellungslösung von VELO3D möchte Primus Entwurfs- und Herstellungskapazitäten freisetzen, wodurch zuvor unerreichbare Geometrien und optimierte Lösungen realisiert und neue Luft- und Raumfahrtanwendungen erforscht werden können.

"Primus Aerospace ist ein ausgezeichneter Partner für uns mit seiner Kundenorientierung, seinem Engagement für Innovationen und seinem Einsatz bahnbrechender Technologien", sagte Benny Buller, Gründer und CEO von VELO3D. "Unsere Fähigkeiten werden ihnen helfen, Ingenieuren und Lieferketten-Managern die Bauteilgestaltung zu liefern, die sie wollen, und nicht die begrenzten Bauteilgeometrien, von denen andere AM-Rohstoffzulieferer sagen, dass sie sie haben können. Die Synergien zwischen unseren beiden Unternehmen werden Entwickler von neuen Produkten dabei unterstützen, ihre Designs zu optimieren, ohne sie zu beeinträchtigen oder einzuschränken."

Primus Aerospace wird das Sapphire-System für Titan voraussichtlich im 1. Quartal 2021 liefern und mit dem Angebot von Titandrucken in seiner Anlage in Golden, Colorado, beginnen.

