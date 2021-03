Die E-Auto-Riesen Tesla und BYD gehören regelmäßig zu den "Most Actives" der Smartbroker-Kunden. Dieses Mal schafft es auch ein deutscher Energie-Konzern aufs Treppchen. w:o TV stellt die Top 5 vor.Die Essener RWE landete vergangene Woche auf dem dritten Platz der meistgehandelten Aktien. Die Papiere waren seit Jahresanfang auf Talfahrt, konnten aber in den vergangenen Tagen etwas an Boden gut machen. ...

