In der abgelaufenen Berichtswoche hielt das positive Marktsentiment trotz tendenziell weiter steigender Zinsen in den USA überwiegend an, was sowohl die Aktienmärkte beflügelte als auch die Edelmetalle stützte. Auch sorgte die Verabschiedung des Konjunkturpaktes in den USA für Zuversicht über die weitere Wirtschaftsentwicklung. Der DAX gewann im Wochenverlauf 4,2 % und der Dow Jones Industrial 4,1 %.Das Themendepot Edelmetalle konnte in der Berichtswoche erneut zulegen, vor allem durch die Zugewinne der Silberminenaktien. Dagegen war die Entwicklung der südafrikanischen Platinminenaktien von dem deutlich stärkeren südafrikanischen Rand beeinflusst.Der US-Dollar gab in der Berichtswoche gegen den Euro 0,36 % ab, während der Schweizer Franken 0,2 % verlor. Der südafrikanische Rand legte dagegen gegen den Euro um 2,4 % auf 17,88 Rand je Euro zu.

