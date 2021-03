Mit eToro geht das nächste junge Wachstumsunternehmen über einen SPAC-Deal an die Börse. Der Neo-Broker gab am Dienstag seine geplante Fusion mit der Mantelgesellschaft Fintech Acquisition Corp. V bekannt. Das neue Unternehmen soll laut Medienberichten auf eine Bewertung im zweistelligen Milliardenbereich kommen.Neben den 250 Millionen Dollar des SPAC schießt ein Investorenkonsortium um Softbanks Vision Fund 2 und den Asset-Manager Fidelity weitere 650 Millionen in das neuentstandene Unternehmen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...